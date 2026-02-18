BAE Systems garante recorde de vendas com alta de 10% em 2025

A BAE Systems registrou um aumento de 10% nas vendas em 2025, impulsionado por grandes pedidos de jatos Eurofighter Typhoon, fragatas e veículos de combate feitos por governos europeus. A fabricante dos setores aeroespacial e de defesa, listada em Londres, informou nesta quarta-feira, 18, que as vendas atingiram o recorde de 30,66 bilhões de libras no ano passado. Produtora de diversos equipamentos de guerra e prestadora de serviços de cibersegurança, a BAE também registrou um recorde de pedidos em carteira de 83,6 bilhões de libras até o fim de dezembro.

A entrada de pedidos da empresa foi avaliada em 36,8 bilhões de libras, acrescentou.

O lucro subjacente antes de juros e impostos - medida de lucratividade preferida do grupo - cresceu 12%, para 3,32 bilhões de libras em 2025. A indústria de defesa europeia se beneficia de um aumento nos pedidos desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, à medida que os países da região buscam reabastecer estoques, modernizar exércitos e reduzir a dependência dos Estados Unidos. A BAE elevou sua projeção no verão passado (do Hemisfério Norte) e a confirmou em novembro. A empresa pode crescer mais se os governos dos EUA e do Reino Unido ampliarem seus orçamentos de defesa, como sinalizaram o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Starmer disse na Conferência de Segurança de Munique, no fim de semana, que o Reino Unido precisa gastar mais - e mais rápido - em defesa para enfrentar ameaças crescentes. No ano passado, prometeu destinar 2,5% do PIB do país ao setor até abril de 2027 e fixou a meta de elevar o porcentual a 3% no próximo Parlamento, que deve ter início em 2029. Charles Woodburn, CEO da BAE, afirmou em teleconferência com repórteres que a indústria de defesa britânica estaria pronta para absorver a demanda adicional gerada por um orçamento maior, mas "precisa de uma orientação clara sobre o que é necessário". Woodburn defendeu que o governo publique, o quanto antes, o plano de investimento em defesa - já atrasado - que detalha como serão alocados os recursos extras. O documento era esperado até o fim do ano passado. O lucro líquido da BAE subiu para 2,06 bilhões de libras em 2025, ante 1,96 bilhão de libras em 2024, mas ficou ligeiramente abaixo do consenso da Visible Alpha, de 2,09 bilhões de libras.