Azul fecha acordos com United e American Airlines e receberá US$ 200 milhões

A empresa informou, ainda, que fechou um Acordo de Investimento Adicional, o qual prevê aportes adicionais de capital na companhia no montante de US$ 100 milhões / Crédito: Aurélio Alves

Resumo A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou acordos de investimento com a American Airlines e a United Airlines para apoiar sua saída do Chapter 11 (recuperação judicial nos EUA)



Cada companhia norte-americana se comprometeu a investir US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões para reforçar a estrutura de capital da Azul



O aporte da United será feito por meio da oferta pública de ações (ERO), com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026



O investimento da American ocorrerá por meio da emissão de bônus de subscrição (warrants), sujeito a condições como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)



A Azul também firmou Acordo de Investimento Adicional com credores, prevendo mais US$ 100 milhões em aportes



Há previsão de emissão adicional de warrants que podem elevar os investimentos em até US$ 15 milhões (United) e US$ 10 milhões (credores), condicionados a aprovações e à efetivação do plano de reorganização A Azul anunciou nesta quarta-feira, 18, que fechou acordos de investimento com a American Airlines e a United Airlines.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as companhias norte-americanas se comprometeram individualmente a realizar investimentos que apoiarão a capitalização da Azul na saída do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, e estão integrados ao plano de reorganização da companhia.

"Nos termos dos EIAs (aditamentos aos acordos de investimento ou equity investment agreements, em inglês) aplicáveis e das condições precedentes nele estabelecidas, cada investidor se comprometeu, separadamente, a aportar US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões em novos recursos, reforçando a estrutura de capital da Azul e apoiando a execução do plano e as operações da companhia após a saída do processo de Chapter 11", diz a Azul. Segundo a companhia, o aporte da United será realizado no contexto da oferta pública de ações divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026 e com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026 (ERO). Já o investimento da American espera-se que seja realizado mediante a emissão de bônus de subscrição, nos termos e condições previstos em um contrato de subscrição de warrants (derivativos).