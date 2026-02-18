Ata traz membros do Fed com avaliação de ganhos baixos no emprego e inflação um tanto elevada

A ata da reunião de 27 e 28 de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mostra que quase todos os membros do encontro não julgavam na ocasião que os riscos negativos para o emprego tivessem aumentado nos últimos meses nos Estados Unidos. O documento, divulgado nesta quarta-feira, 18, descreve que quase todos os membros concordaram que os recentes desdobramentos no mercado de trabalho indicavam que os ganhos de emprego permaneceram baixos e que a taxa de desemprego apresentou alguns sinais de estabilização.

Da mesma forma, refletindo os dados recentes sobre a inflação, os membros concordaram que a inflação permaneceu um tanto elevada.