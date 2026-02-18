Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ata traz membros do Fed com avaliação de ganhos baixos no emprego e inflação um tanto elevada

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A ata da reunião de 27 e 28 de janeiro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mostra que quase todos os membros do encontro não julgavam na ocasião que os riscos negativos para o emprego tivessem aumentado nos últimos meses nos Estados Unidos. O documento, divulgado nesta quarta-feira, 18, descreve que quase todos os membros concordaram que os recentes desdobramentos no mercado de trabalho indicavam que os ganhos de emprego permaneceram baixos e que a taxa de desemprego apresentou alguns sinais de estabilização.

Da mesma forma, refletindo os dados recentes sobre a inflação, os membros concordaram que a inflação permaneceu um tanto elevada.

Os membros concordaram que o Comitê estava atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato, mas quase todos os membros não consideravam mais que os riscos de queda para o emprego tivessem aumentado nos últimos meses.

