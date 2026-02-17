Provavelmente será apropriado manter taxas de juros estáveis por algum tempo, diz Michael Barr

O diretor do Federal Reserve (Fed) Michael Barr afirmou nesta terça, 17, que, com base nas condições atuais e nos dados disponíveis, provavelmente será apropriado manter as taxas de juros estáveis por "algum tempo", visando avaliar dados recebidos e o equilíbrio dos riscos.

"O curso prudente para a política monetária neste momento é levar o tempo necessário para avaliar as condições à medida que evoluem", disse Barr em discurso na Associação de Economia Empresarial de Nova York. O dirigente apontou que gostaria de ver evidências de que a inflação dos preços de bens está recuando de forma sustentável antes de considerar uma redução adicional de juros, desde que as condições do mercado de trabalho permaneçam estáveis.