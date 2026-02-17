Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Provavelmente será apropriado manter taxas de juros estáveis por algum tempo, diz Michael Barr

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O diretor do Federal Reserve (Fed) Michael Barr afirmou nesta terça, 17, que, com base nas condições atuais e nos dados disponíveis, provavelmente será apropriado manter as taxas de juros estáveis por "algum tempo", visando avaliar dados recebidos e o equilíbrio dos riscos.

"O curso prudente para a política monetária neste momento é levar o tempo necessário para avaliar as condições à medida que evoluem", disse Barr em discurso na Associação de Economia Empresarial de Nova York. O dirigente apontou que gostaria de ver evidências de que a inflação dos preços de bens está recuando de forma sustentável antes de considerar uma redução adicional de juros, desde que as condições do mercado de trabalho permaneçam estáveis.

Segundo ele, o último relatório payroll forneceu mais evidências de que o mercado de trabalho está se estabilizando, mas que o equilíbrio é delicado e o emprego pode ser especialmente vulnerável a choques negativos.

Sobre inflação, Barr comentou que prevê que os efeitos das tarifas sobre preços começarão a diminuir no final deste ano, mas há muitos motivos para preocupação em meio a preços ainda elevados. "Considero significativo o risco de uma inflação persistente acima da nossa meta de 2%, o que significa que precisamos permanecer vigilantes", acrescentou.

