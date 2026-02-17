Preço médio do diesel S10 cai R$ 0,19 em uma semana no Ceará

Valor médio do litro do diesel S10 no Ceará caiu de R$ 6,11 para R$ 5,92 no período / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Resumo O diesel S10 no Ceará caiu 2,9%, de R$ 6,11 para R$ 5,92 por litro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



O menor preço do S10 foi registrado em Caucaia (R$ 5,49) e o maior em Iguatu e Juazeiro do Norte (R$ 6,79).



O diesel comum (B S500) teve leve alta de 0,1%, passando de R$ 6,14 para R$ 6,15.



O GLP (gás de cozinha) caiu 2,1%, de R$ 115,68 para R$ 113,18; mais barato em Caucaia (R$ 95,00) e mais caro em Fortaleza (R$ 129,00).



A gasolina comum subiu 0,3% (R$ 6,46 para R$ 6,48), variando entre R$ 5,70 em Crateús e R$ 6,77 em Iguatu.



A gasolina aditivada teve alta de 0,4%, passando de R$ 6,58 para R$ 6,61 por litro



Etanol (R$ 5,02) e GNV (R$ 5,15) ficaram estáveis; o etanol custa 77,4% do valor da gasolina, acima do patamar de 70% considerado mais vantajoso O preço médio do diesel S10 vendido no Ceará caiu 2,9% na última semana, conforme dados do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com isso, o valor médio do litro do produto baixou de R$ 6,11 para R$ 5,92 no período. O valor mais em conta pode ser encontrado em Caucaia, onde o litro é comercializado a até R$ 5,49 e o mais caro é encontrado em Iguatu e Juazeiro do Norte, onde pode custar R$ 6,79 por litro.

Por outro lado, o diesel comum (B S500) ficou praticamente estável com leve alta de 0,1%, passando de R$ 6,14 para R$ 6,15, o litro, no espaço de uma semana. A segunda maior queda foi registrada no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha), que caiu 2,1% em uma semana, passando de R$ 115,68 para R$ 113,18 o botijão de 13 kg. O valor mais em conta pode ser encontrado em Caucaia, onde o botijão é comercializado a até R$ 95,00 e o mais caro é encontrado em Fortaleza, onde chega a R$ 129,00 o botijão. Registraram altas, a gasolina comum e a gasolina aditivada, de, respectivamente, 0,3% e 0,4%. A gasolina comum passou de R$ 6,46 para R$ 6,48, o litro em média. O valor mais em conta pode ser encontrado em Crateús, onde é comercializada a até R$ 5,70 por litro.

Já o consumidor de Iguatu pode pagar até R$ 6,77 por litro. Por sua vez, a gasolina aditivada passou de R$ 6,58 a R$ 6,61, por litro na última semana. Etanol e GNV estáveis Dois combustíveis apresentaram estabilidade. O etanol hidratado continua sendo comercializado em média por R$ 5,02 por litro. Já o gás natural veicular (GNV) segue a R$ 5,15 o metro cúbico (m³), não havendo variação também entre os postos pesquisados. No caso do etanol, o município com preços mais em conta é Fortaleza, onde o litro do combustível pode ser encontrado a até R$ 4,57. Já os consumidores de Itapipoca pagam até R$ 5,62 por litro do produto.