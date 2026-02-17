Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PicPay protocola no Cade pedido de compra da Kovr

PicPay protocola no Cade pedido de compra da Kovr

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O banco digital PicPay protocolou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) o pedido de compra da seguradora Kovr, empresa antes pertencente a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foi vendida para sócios minoritários.

O PicPay diz no pedido que a aquisição da seguradora representa "um passo na consolidação de um ecossistema financeiro mais amplo e integrado".

A compra também envolveria a aquisição da Estrutural, corretora de seguros, o que, segundo o pedido do PicPay, permitiria que o grupo entre no segmento de corretagem de seguros e "passe a incorporar essa oferta em suas atividades, servindo como um complemento de receita, além das atividades bancárias típicas".

A compra da seguradora pelo banco é discutida desde o ano passado. Apuração do Valor Econômico na época indicou que a oferta feita pela J&F, dona do PicPay, para a transação foi de R$ 450 milhões, enquanto Vorcaro pediu R$ 600 milhões pela venda.

Além do Cade, a operação está sujeita à aprovação da Superintendência de Seguros Privados (Susep), ligada ao Ministério da Fazenda.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar