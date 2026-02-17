PicPay protocola no Cade pedido de compra da Kovr

O banco digital PicPay protocolou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) o pedido de compra da seguradora Kovr, empresa antes pertencente a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foi vendida para sócios minoritários. O PicPay diz no pedido que a aquisição da seguradora representa "um passo na consolidação de um ecossistema financeiro mais amplo e integrado".

A compra também envolveria a aquisição da Estrutural, corretora de seguros, o que, segundo o pedido do PicPay, permitiria que o grupo entre no segmento de corretagem de seguros e "passe a incorporar essa oferta em suas atividades, servindo como um complemento de receita, além das atividades bancárias típicas".