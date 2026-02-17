Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a 7,1 em fevereiro

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, recuou levemente para 7,1 em fevereiro, ante 7,7 em janeiro, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta terça-feira, 17.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador a 10,1 neste mês.