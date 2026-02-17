Lula participará da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, na Índia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, informou em postagem nas redes sociais, que vai participar da chamada Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, que já está ocorrendo em Nova Delhi, na Índia, desde a segunda-feira, 16. A viagem também é em caráter oficial, a convite do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. "Vamos discutir novas oportunidades de cooperação entre Brasil e Índia", disse o presidente em mensagem divulgada nas redes.

A decolagem para a Índia ocorreu na manhã desta terça-feira, 17.