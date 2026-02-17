Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Investimento em habitação atinge piso na zona do euro, mas recuperação segue fraca, diz BCE

Agência Estado
Agência Estado Autor
O investimento em habitação na zona do euro dá sinais de ter atingido o piso, mas ainda não apresenta uma recuperação sustentada, segundo boletim do Banco Central Europeu (BCE). Após crescer de meados de 2015 até o início de 2022 - com interrupção temporária na pandemia -, o investimento recuou de forma relativamente contínua desde o primeiro trimestre de 2022, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2024.

No terceiro trimestre de 2025, o investimento caiu 0,2% ante o trimestre anterior e permanece cerca de 7% abaixo do pico observado no início de 2022.

O desempenho foi desigual entre países: Alemanha e França registraram quedas expressivas, enquanto Itália e Espanha tiveram alta no período.

Com base em modelo estrutural, o BCE atribui a fraqueza recente principalmente ao enfraquecimento das condições macroeconômicas e aos efeitos defasados do aperto monetário de 2022-23.

Choques negativos de demanda agregada, associados à desaceleração econômica após o choque de energia e a guerra na Ucrânia, e restrições do lado da oferta na construção também pesaram sobre a atividade.

O impacto adverso dos juros atingiu o pico no segundo trimestre de 2024 e vem diminuindo com o ciclo de afrouxamento monetário.

Por outro lado, indicadores apontam recuperação gradual da demanda por moradia. O BCE destaca a melhora na percepção das famílias sobre o setor, a retomada dos empréstimos imobiliários e a alta das transações, além de pesquisas que mostram aumento na intenção de comprar, construir ou reformar imóveis.

Para a autoridade monetária, a tendência é de ganho de tração mais consistente à frente, à medida que a demanda se fortaleça, o crescimento econômico avance e os efeitos do afrouxamento monetário se transmitam à economia.

