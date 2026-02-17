Inflação precisa cair para cortarmos juros, mas emprego adiciona vulnerabilidade, dia Mary Daly

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou que a inflação precisa cair sustentadamente nos Estados Unidos para que os dirigentes possam retomar a flexibilização monetária, em evento nesta tarde na Universidade Estatal de San Jose. "A inflação continua acima da meta de 2%, está assim há muito tempo e pessoas estão estressadas sobre isso", disse. Contudo, a dirigente ponderou que também há diversas preocupações sobre mudanças estruturais provocadas pela inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho, além do ambiente atual de baixa contratação e demissão - que, segundo ela, traz maior vulnerabilidade para a economia americana.

Na visão dela, a desaceleração do mercado de trabalho dos EUA acontece em diversos setores, independente de usarem IA ou não. Daly reconheceu que há uma boa criação de empregos em saúde e educação, mas que todas as outras áreas estão estáveis ou eliminando vagas. "É a razão pela qual quero ser cautelosa", pontuou. "Nenhuma tecnologia necessariamente elimina empregos, mas pode mudar como é ofertado e suas funções."