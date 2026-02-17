Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação precisa cair para cortarmos juros, mas emprego adiciona vulnerabilidade, dia Mary Daly

Inflação precisa cair para cortarmos juros, mas emprego adiciona vulnerabilidade, dia Mary Daly

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou que a inflação precisa cair sustentadamente nos Estados Unidos para que os dirigentes possam retomar a flexibilização monetária, em evento nesta tarde na Universidade Estatal de San Jose. "A inflação continua acima da meta de 2%, está assim há muito tempo e pessoas estão estressadas sobre isso", disse.

Contudo, a dirigente ponderou que também há diversas preocupações sobre mudanças estruturais provocadas pela inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho, além do ambiente atual de baixa contratação e demissão - que, segundo ela, traz maior vulnerabilidade para a economia americana.

Na visão dela, a desaceleração do mercado de trabalho dos EUA acontece em diversos setores, independente de usarem IA ou não. Daly reconheceu que há uma boa criação de empregos em saúde e educação, mas que todas as outras áreas estão estáveis ou eliminando vagas. "É a razão pela qual quero ser cautelosa", pontuou. "Nenhuma tecnologia necessariamente elimina empregos, mas pode mudar como é ofertado e suas funções."

A dirigente avaliou que a política monetária está moderadamente restritiva agora e estimou que restam cerca de 75 pontos-base (pb) de cortes até que atinja o nível neutro. "Mas esta métrica não é algo concreto. Juros neutros são estimativas e ninguém calibra a política monetária com precisão cirúrgica ao ajustá-la rumo ao nível neutro", disse, acrescentando que nem mesmo o uso de inteligência artificial poderia dar uma estimativa exata.

Daly também negou que o banco central esteja substituindo pesquisadores e equipe técnica de economistas por ferramentas IA. "Não usamos inteligência artificial em política monetária, somente nas pesquisas. Isso porque ela ajuda a encontrar caminhos, mas não dá as respostas sozinha", esclareceu, ao mesmo tempo em que defendeu a necessidade de modernização dos BCs.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar