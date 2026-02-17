IHS liquida negócio de torres de telecomunicações na América Latina e na África

A IHS, multinacional que atua no segmento de infraestrutura em telecomunicações na América Latina e na África, anunciou nesta terça-feira, 17, dois movimentos para venda de ativos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. A IHS foi fundada na Nigéria, tem sede em Londres e ações listadas na Bolsa de Nova York (Nyse). Ao todo, a empresa conta com 37 mil torres em 11 países. Na primeira transação, o grupo acertou a venda do seu negócio de 8,8 mil torres na América Latina para a Macquarie Asset Management pelo valor de US$ 952 milhões. Essa venda marca a saída da IHS da América Latina, onde atuava no Brasil e na Colômbia. O Brasil era o maior mercado da IHS na região, com cerca de 7,6 mil torres em operação. A conclusão da venda está prevista para ocorrer até o fim de 2026, de acordo com comunicado ao mercado.

"Esperamos que novos investimentos em infraestrutura sem fio e digital sejam necessários para apoiar o desenvolvimento da rede 5G no Brasil e na Colômbia nos próximos anos. Estamos orgulhosos de contribuir para o fortalecimento da infraestrutura crítica", declarou o líder da Macquarie para o Brasil, Fernando Lohmann.

Na última semana, a IHS vendeu sua participação de 51% na I-System, empresa formada a partir das redes de banda larga da TIM, que mantinha 49% no negócio. A fatia da IHS foi vendida para a própria TIM por R$ 950 milhões A rede tinha cerca de 30 mil quilômetros de extensão, cobrindo pouco mais de 40 cidades brasileiras. O outro anúncio feito nesta terça-feira, 17, foi o de venda do restante do grupo. A IHS comunicou que será adquirida por US$ 6,2 bilhões pela MTN Group, maior operadora móvel da África. Esse valor equivale a US$ 8,50 por ação, prêmio de aproximadamente 36% sobre o preço médio ponderado do papel nas últimas 52 semanas. Há dois anos, a IHS divulgou um plano para revisão dos seus negócios, devido à dívida elevada do grupo, o que culminou com a liquidação dos ativos. Há dois anos, as negociações para venda das torres e redes no Brasil já circulavam no mercado, conforme mostrou a Coluna do Broadcast na época.