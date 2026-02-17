Fitch: paralisação do governo dos EUA destaca polarização em meio a altos déficits fiscais

A última paralisação do governo dos EUA, embora apenas parcial, destaca como a polarização e um processo orçamentário complexo continuam a dificultar a formulação de políticas fiscais, diz a Fitch Ratings. Em relatório, a agência de classificação de risco diz esperar que os déficits permaneçam elevados, com riscos para as projeções básicas, incluindo uma próxima decisão da Suprema Corte sobre tarifas.

O shutdown começou depois que os legisladores não conseguiram estender um acordo de financiamento de curto prazo para o Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês), em parte devido a desacordos sobre a aplicação da imigração. Sua duração é incerta enquanto o Congresso está em recesso esta semana.