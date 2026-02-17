Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente do Fed diz que pode haver vários cortes de juros no ano se inflação continuar caindo

Autor Agência Estado
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o BC dos Estados Unidos poderá promover "vários outros" cortes de juros ao longo do ano, se o processo de desinflação for retomado nos Estados Unidos. Segundo ele, "se a inflação continuar caindo, haverá vários outros cortes na taxa de juros", mas ressaltou que quer "evidências de que a inflação está voltando para 2%".

Em entrevista à CNBC, Goolsbee avaliou que houve "progresso na inflação", embora ainda existam "pontos de atenção".

Ele destacou que a inflação de serviços não está controlada e observou que a leitura recente do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) cheio foi parcialmente influenciada por efeitos de base. "A inflação está basicamente perto dos 3% nos EUA", disse.

Para o dirigente, se o índice de preços para gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) permanecer em torno de 3%, não está claro "o quão restritivo estamos na taxa de juros".

Ele acrescentou que vê o patamar de 3% como uma referência "solta" para a taxa neutra, sugerindo incerteza sobre o grau de aperto atual da política monetária.

Indicação de Kevin Warsh

No campo político, Goolsbee comentou a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Fed.

O dirigente disse que conhece o economista "há muito tempo" e que é um "grande fã" dele, lembrando o trabalho conjunto durante a crise financeira global.

