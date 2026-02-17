Dirigente do Fed diz que pode haver vários cortes de juros no ano se inflação continuar caindo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o BC dos Estados Unidos poderá promover "vários outros" cortes de juros ao longo do ano, se o processo de desinflação for retomado nos Estados Unidos. Segundo ele, "se a inflação continuar caindo, haverá vários outros cortes na taxa de juros", mas ressaltou que quer "evidências de que a inflação está voltando para 2%". Em entrevista à CNBC, Goolsbee avaliou que houve "progresso na inflação", embora ainda existam "pontos de atenção".

Ele destacou que a inflação de serviços não está controlada e observou que a leitura recente do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) cheio foi parcialmente influenciada por efeitos de base. "A inflação está basicamente perto dos 3% nos EUA", disse.

Para o dirigente, se o índice de preços para gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) permanecer em torno de 3%, não está claro "o quão restritivo estamos na taxa de juros". Ele acrescentou que vê o patamar de 3% como uma referência "solta" para a taxa neutra, sugerindo incerteza sobre o grau de aperto atual da política monetária. Indicação de Kevin Warsh