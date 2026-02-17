Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY abrem sem sinal único com continuação de liquidação tech

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York abriram em direções divergentes nesta terça-feira, 17, com investidores ainda reduzindo exposição a ações de tecnologia sob temores de altos investimentos em inteligência artificial (IA). No radar, permanecem dados relevantes para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo da semana, enquanto investidores também monitoram tensões entre EUA e Irã.

Às 11h32 (de Brasília), Dow Jones subia 0,28%, S&P 500 caía 0,13% e Nasdaq recuava 0,53%.

A Warner Bros. Discovery avançava 3,07%, após anunciar votação da fusão com a Netflix (+0,42%) para março e, ao mesmo tempo, reabrir espaço para conversas com a Paramount (+6,88%).

A Masimo disparava 34,39% diante da possibilidade de aquisição pela Danaher.

Já a Norwegian Cruise Line Holdings subia 6,65%, após o fundo ativista Elliott Investment Management revelar participação superior a 10% na companhia.

Sob pressão de metais, a Freeport-McMoRan (-2,80%) e a Newmont (-3,22%) caíam.

