Bolsas de NY abrem sem sinal único com continuação de liquidação tech

As bolsas de Nova York abriram em direções divergentes nesta terça-feira, 17, com investidores ainda reduzindo exposição a ações de tecnologia sob temores de altos investimentos em inteligência artificial (IA). No radar, permanecem dados relevantes para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo da semana, enquanto investidores também monitoram tensões entre EUA e Irã.

Às 11h32 (de Brasília), Dow Jones subia 0,28%, S&P 500 caía 0,13% e Nasdaq recuava 0,53%.