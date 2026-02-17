Bolsas da Europa sobem em meio a debate sobre implicações para juros de dados regionais

São Paulo, 17/02/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, enquanto investidores assimilam impacto no cenário prospectivo da política monetária regional de dados como enfraquecimento do mercado de trabalho no Reino Unido e piora inesperada das expectativas econômicas na Alemanha. Com vários mercados fechados ainda na Ásia, liquidez reflete retomada dos negócios nos mercados dos EUA após feriado do Dia dos Presidentes.

Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,22%, a 619,18 pontos.

A Bolsa de Londres subia 0,37%, a de Paris avançava 0,18% e a de Frankfurt ganhava 0,27%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,65%, 0,60% e 0,87%.

Em Londres, as ações das mineradoras operam em baixa em dia de queda dos preços do cobre e de outras commodities industriais.

A Antofagasta cedia 3,31% após a mineradora reiterar projeções de produção de cobre em 2026 e informar que seu lucro e receita dispararam em 2025, diante dos preços realizados robustos do cobre e altos créditos de subprodutos.