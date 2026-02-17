Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em alta com sinais de alívio geopolítico no Irã e dados da zona do euro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 17, amparadas por sinais de possível distensão geopolítica no Oriente Médio e por dados que reforçaram apostas de afrouxamento monetário no Reino Unido. O movimento ocorreu em meio a liquidez reduzida na Ásia e desempenho mais fraco de Nova York ao longo da manhã.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,79%, a 10.556,17 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,82%, a 25.005,34 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,54%, a 8.361,46 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,76%, a 45.764,07 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,69%, a 17.970,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,17%, a 9.073,89 pontos. As cotações são preliminares.

O desemprego do Reino Unido subiu a 5,2% e o avanço salarial perdeu força. Para Samuel Fuller, da Financial Markets Online, o quadro reforça a possibilidade de estímulo pelo Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), enquanto o ING projeta cortes de juros já em março e junho. O Morgan Stanley destacou ainda que o mercado elevou a percepção de risco de impactos da inteligência artificial (IA) no MSCI Europe para 24% do índice.

Já a inflação ao consumidor da Alemanha ficou em 2,1% em janeiro, confirmando a medição preliminar. "A alta geral dos preços ao consumidor se intensificou no início do ano", afirmou o Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

Entre as ações, mineradoras pressionaram Londres, com Antofagasta (-3,6%), Fresnillo (-2,1%) e Anglo American (-2,3%) recuando, refletindo a baixa dos metais. O subíndice do setor de metais industriais caiu por volta de 2%.

Em sentido oposto, a BHP avançou 1,6% após anunciar acordo de US$ 4,3 bilhões para venda futura de prata e resultado acima do esperado no semestre, o que ajudou a limitar perdas do setor. No setor de turismo, a InterContinental Hotels subiu cerca de 1% após divulgar lucro anual maior e receita 5,4% superior.

Na reta final do pregão, a Bayer anunciou um acordo para resolver processos judiciais atuais e futuros envolvendo a Monsanto nos EUA. A ação subiu cerca de 7,5% em Frankfurt.

*Com informações da Dow Jones Newswires

