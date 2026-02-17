Bolsas da Europa fecham em alta com sinais de alívio geopolítico no Irã e dados da zona do euro

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 17, amparadas por sinais de possível distensão geopolítica no Oriente Médio e por dados que reforçaram apostas de afrouxamento monetário no Reino Unido. O movimento ocorreu em meio a liquidez reduzida na Ásia e desempenho mais fraco de Nova York ao longo da manhã. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,79%, a 10.556,17 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,82%, a 25.005,34 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,54%, a 8.361,46 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,76%, a 45.764,07 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,69%, a 17.970,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,17%, a 9.073,89 pontos. As cotações são preliminares.

O desemprego do Reino Unido subiu a 5,2% e o avanço salarial perdeu força. Para Samuel Fuller, da Financial Markets Online, o quadro reforça a possibilidade de estímulo pelo Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), enquanto o ING projeta cortes de juros já em março e junho. O Morgan Stanley destacou ainda que o mercado elevou a percepção de risco de impactos da inteligência artificial (IA) no MSCI Europe para 24% do índice.

Já a inflação ao consumidor da Alemanha ficou em 2,1% em janeiro, confirmando a medição preliminar. "A alta geral dos preços ao consumidor se intensificou no início do ano", afirmou o Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Entre as ações, mineradoras pressionaram Londres, com Antofagasta (-3,6%), Fresnillo (-2,1%) e Anglo American (-2,3%) recuando, refletindo a baixa dos metais. O subíndice do setor de metais industriais caiu por volta de 2%. Em sentido oposto, a BHP avançou 1,6% após anunciar acordo de US$ 4,3 bilhões para venda futura de prata e resultado acima do esperado no semestre, o que ajudou a limitar perdas do setor. No setor de turismo, a InterContinental Hotels subiu cerca de 1% após divulgar lucro anual maior e receita 5,4% superior.