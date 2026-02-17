Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsa de Tóquio fecha em baixa em dia de liquidez enfraquecida com feriados na Ásia

Autor Agência Estado
Por Patricia Lara

São Paulo, 17/02/2026 - A Bolsa de Tóquio fechou em queda nesta terça-feira, estendendo as perdas da véspera, na esteira de dados fracos de crescimento no Japão e em meio ao sinal de cautela diante do potencial impacto de ferramentas de inteligência artificial em negócios diversos e frente aos custos de investimentos associados à tecnologia. Feriados na China e em outros mercados da Ásia mantiveram a liquidez reduzida.

O índice japonês Nikkei caiu 0,42% em Tóquio, a 56.566,49 pontos. Ações de tecnologia ficaram pressionadas, como o Softbank (-5,1%), Advantest (-1,13%) e NEC (-4,7%). A Resona Holdings estendeu queda e perdeu 3,9%.

Ativos ligados ao setor industrial foram pressionados já que negócios ainda seguiram absorvendo impacto de dados que mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão expandiu 0,1% no trimestre até dezembro, ante expectativas de analistas de alta de 0,4%. A Kawasaki Heavy Industries perdeu 4,4% e a Mitsubishi Heavy Industries caiu 2,8%.

Os mercados da China continental, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul permaneceram fechados na terça-feira.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta, com avanço de 0,24% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.958,90 pontos.

