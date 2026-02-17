BCE diz que preços de eletricidade seguem elevados e desafiam metas climáticas da UE

Os preços de eletricidade na zona do euro seguem elevados após a crise energética de 2021-2022 e representam um desafio para as metas de descarbonização da União Europeia, segundo boletim econômico do Banco Central Europeu (BCE), divulgado nesta terça-feira, 17. A eletrificação é central para a estratégia climática do bloco, mas o consumo de energia elétrica caiu 6,3% entre 2015 e 2023, enquanto a Comissão Europeia pretende elevar a participação da eletricidade no consumo final de 23% em 2024 para 32% até 2030.

De acordo com o BCE, a maior parte da conta de luz corresponde ao custo da própria energia - que inclui geração, fornecimento e permissões de carbono -, representando cerca de 50% do valor pago pelas famílias e 63% do total desembolsado pelas indústrias intensivas em energia em 2024. Custos de rede representam 27% da fatura das famílias e 12% da indústria, enquanto o IVA equivale a aproximadamente 14% para ambos. Outros tributos nacionais somam perto de 10%, contribuindo para diferenças entre países.