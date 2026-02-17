Antofagasta amplia lucro para US$ 3,16 bilhões e reitera projeções para 2026

A Antofagasta viu seu lucro e receita dispararem em 2025, diante dos preços realizados robustos do cobre e altos créditos de subprodutos. A mineradora de cobre anunciou lucro antes de impostos e itens excepcionais de US$ 3,16 bilhões em 2025, um crescimento de 53% ante o ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 17.

A receita anual aumentou 30%, de US$ 6,61 bilhões para US$ 8,6 bilhões.