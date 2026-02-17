Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Antofagasta amplia lucro para US$ 3,16 bilhões e reitera projeções para 2026

Autor Agência Estado
A Antofagasta viu seu lucro e receita dispararem em 2025, diante dos preços realizados robustos do cobre e altos créditos de subprodutos. A mineradora de cobre anunciou lucro antes de impostos e itens excepcionais de US$ 3,16 bilhões em 2025, um crescimento de 53% ante o ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 17.

A receita anual aumentou 30%, de US$ 6,61 bilhões para US$ 8,6 bilhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi recorde, subindo a US$ 5,20 bilhões e a margem Ebitda cresceu nove pontos porcentuais, para 60%.

A produtora anunciou um dividendo final recomendado para 2025 de 48 centavos de dólar por ação, que, se aprovado, representaria um índice de distribuição de dividendos de 50% para o ano.

Para 2026, a companhia reiterou sua projeção, prevendo produzir entre 650.000 a 700.000 toneladas de cobre.

