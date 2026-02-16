Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do BoJ diz que premiê do Japão não fez pedido específico de política em reunião

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que a primeira-ministra Sanae Takaichi não fez nenhum pedido específico de política em reunião nesta segunda-feira, 16. Segundo Ueda, o encontro serviu apenas para uma troca regular de opiniões sobre a economia japonesa.

Foi a primeira reunião dos dois desde que o Partido Liberal Democrata (PLD), de Takaichi, garantiu uma esmagadora vitória nas eleições para a câmara baixa do Parlamento, realizadas há pouco de mais de uma semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires

