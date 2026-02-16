Presidente do BoJ diz que premiê do Japão não fez pedido específico de política em reunião

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que a primeira-ministra Sanae Takaichi não fez nenhum pedido específico de política em reunião nesta segunda-feira, 16. Segundo Ueda, o encontro serviu apenas para uma troca regular de opiniões sobre a economia japonesa.

Foi a primeira reunião dos dois desde que o Partido Liberal Democrata (PLD), de Takaichi, garantiu uma esmagadora vitória nas eleições para a câmara baixa do Parlamento, realizadas há pouco de mais de uma semana.