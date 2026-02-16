PIB do Japão volta a crescer, abrindo espaço para altas de juros

A economia do Japão voltou a crescer no último trimestre de 2025, apesar do impacto das tarifas dos Estados Unidos, dando ao banco central do pais espaço para continuar aumentando as taxas de juros. A recuperação é uma boa notícia para os formuladores de políticas, que têm trabalhado para reavivar uma economia após décadas de estagnação. Em termos trimestrais, o Produto Interno Bruto (PIB) real expandiu 0,1% no período de outubro a dezembro, segundo dados preliminares do governo divulgados nesta segunda-feira. Isso se compara a uma contração de 0,7% no trimestre anterior e a um crescimento de 0,4% previsto por uma pesquisa de economistas da provedora de dados Quick.

Em termos anualizados, a economia japonesa cresceu 0,2%.

Os resultados sugerem que o Japão resistiu ao impacto das tarifas dos EUA melhor do que o esperado. As exportações caíram 0,3%, recuo muito menor que o de 1,4% registrado no trimestre anterior. No front doméstico, o investimento de capital aumentou 0,2% em relação ao trimestre anterior, enquanto o consumo privado subiu 0,1%. Os dados provavelmente reforçam a confiança do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) na recuperação doméstica, apesar de um clima global volátil, mantendo a porta aberta para o BC japonês estreitar ainda mais as condições monetárias.