PIB da Colômbia cresce 0,1% no 4º tri de 2025 ante 3º tri e 2,3% ante igual período de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,3% no quarto trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane) nesta segunda-feira, 16, em resultado preliminar. No acumulado do ano passado, a economia colombiana registrou um avanço de 2,6% em relação a 2024. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, o PIB apresentou uma leve alta de 0,1% na série ajustada por efeitos sazonais.

Segundo dados do Dane, o grupo que registrou a expansão anual mais expressiva no trimestre foi o de atividades artísticas, de entretenimento e recreação, com alta de 11,5%.