Bolsas da Europa sobem com apoio do setor bancário; feriado nos EUA reduz liquidez

São Paulo, 16/02/2026 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta segunda-feira, apoiadas por ganhos de ações financeiras, enquanto investidores aguardam dados de produção industrial da zona do euro e se preparam para mais balanços corporativos nos próximos dias. A liquidez na Europa tende a ser menor hoje por causa do feriado do Dia dos Presidentes nos EUA, que mantém os mercados locais fechados.

Por volta das 5h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,32%, a 619,69 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha significativo ganho de 1,9%.

Não há balanços de grandes empresas previstos para hoje, mas a semana trará resultados da Airbus, do Carrefour e de uma série de mineradoras.

No âmbito macroeconômico, a Eurostat divulga logo mais relatório sobre a produção industrial da zona do euro em dezembro. A previsão da FactSet é de queda mensal de 0,5%.

Às 6h11 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,33%, a de Paris avançava 0,38% e a de Frankfurt ganhava 0,33%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,64%, 1,18% e 0,23%.