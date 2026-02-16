Bolsa de Tóquio fecha em baixa, e a de Hong Kong avança em meio a feriados na Ásia

São Paulo, 16/02/2026 - A Bolsa de Tóquio fechou em baixa nesta segunda-feira, na esteira de dados fracos de crescimento no Japão, enquanto a de Hong Kong registrou modesta alta após sessão abreviada em meio a feriados na China e em outros mercados da Ásia.

O índice japonês Nikkei caiu 0,24% em Tóquio, a 56.806,41 pontos, pressionado por ações de bancos como o Resona Holdings (-8,01%).

Dados oficiais mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão expandiu 0,1% no trimestre até dezembro, ante expectativas de analistas de acréscimo de 0,4%. Em termos anualizados, a economia japonesa cresceu 0,2% no período.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,52%, a 26.705,94 pontos, após pregão mais curto por causa do feriado do ano-novo lunar, que manteve fechadas as bolsas da China continental e de Taiwan. Na Coreia do Sul, também não houve negócios hoje devido ao feriado local de ano-novo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,22% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.937,10 pontos.