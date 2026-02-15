BRZ e Fica rescindem acordo para fusão assinado em agosto

A BRZ - empresa em crescimento, com atuação focada no mercado imobiliário do segmento popular, voltada ao Minha Casa Minha Vida (MCMV) - informou ao mercado que não chegou a um consenso com a Fica Empreendimentos (antiga CR2) para uma fusão. Ao combinar negócios com a Fica, a companhia tomaria uma espécie de "atalho" para ingressar na bolsa - mecanismo chamado de 'IPO reverso'.

As empresas haviam assinado em agosto um memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) para combinação dos negócios. Pelo acordo, conforme noticiou a Coluna do Broadcast, a nova companhia resultante da fusão teria 85% de participação da BRZ e 15% da Fica.