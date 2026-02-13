Zona do euro: superávit comercial ajustado sobe a 11,6 bilhões de euros em dezembro

A zona do euro apresentou superávit comercial de 11,6 bilhões de euros em dezembro de 2025, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em novembro, o bloco havia registrado saldo positivo menor, de 10,2 bilhões de euros, conforme número revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 1,1% em dezembro, enquanto as importações aumentaram 0,6%, também considerando-se ajustes sazonais.