Zona do euro: PIB cresce 0,3% no 4º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,3% entre outubro e dezembro. Os resultados confirmaram leituras preliminares e vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela Factset.