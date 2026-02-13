Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zona do euro: PIB cresce 0,3% no 4º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão

Zona do euro: PIB cresce 0,3% no 4º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,3% entre outubro e dezembro. Os resultados confirmaram leituras preliminares e vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela Factset.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar