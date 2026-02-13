Vendas no varejo crescem 1,0% no 4º tri ante 3º tri e fecham 2025 com alta de 1,6%, diz IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 1,0% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025, na série com ajuste sazonal, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,6% em igual período de 2025.