Vendas do comércio varejista recuam 0,4% em dezembro ante novembro, revela IBGE

As vendas do comércio varejista caíram 0,4% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, o resultado foi mais negativo do que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1%, com intervalo entre -0,9% e +0,8%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com dezembro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 2,3% em dezembro, abaixo da medianas da projeções, de avanço 2,5%, com intervalo positivo entre 0,9% e 8,6%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 13.

No ano, houve alta de 1,6%, ante avanço de 1,5% até novembro, em linha com a mediana das estimativas, que variavam de 1,4% a 2,2%.