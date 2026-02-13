Usiminas reverte prejuízo e anota lucro líquido de R$ 129 milhões no 4º trimestre

A Usiminas apresentou lucro líquido de R$ 129 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo prejuízo de R$ 117 milhões registrado um ano antes e de R$ 3,503 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O Ebitda ajustado foi de R$ 417 milhões, com queda de queda de 19% ante o mesmo período de 2024. Já na comparação com o trimestre anterior, a baixa foi de 4%.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 6,175 bilhões, com queda de 5% sobre o apresentado um ano antes e de 6% ante o terceiro trimestre.