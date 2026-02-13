Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sete das oito atividades do varejo crescem em 2025, revela IBGE

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Sete das oito atividades que integram o varejo registraram expansão em 2025. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta sexta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o comércio varejista teve uma elevação de 1,6%.

Houve crescimento em Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (4,5%), Móveis e eletrodomésticos (4,5%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,1%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,2%), Tecidos, vestuário e calçados (1,3%), Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,8%) e Combustíveis e lubrificantes (0,6%).

Na direção oposta, o recuo ocorreu em Livros, jornais, revistas e papelaria (-0,9%).

No varejo ampliado - que inclui os segmentos de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas subiram 0,1% em 2025.

O volume vendido por Veículos, motos, partes e peças encolheu 2,9%, Material de Construção teve queda de 0,2%, e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo caiu 2,3%.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em novembro ante outubro, de uma alta de 0,7% para uma elevação de 0,6%. No varejo restrito, a taxa de novembro ante outubro foi mantida em alta de 1,0%.

