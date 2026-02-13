Raízen registra prejuízo de R$ 15,645 bilhões no 3º trimestre 25/26 (+509% em um ano)

A Raízen registrou prejuízo líquido de R$ 15,645 bilhões no terceiro trimestre do ano-safra 2025/26 (1º de outubro a 31 de dezembro de 2025). O resultado representou alta de 509% ante o prejuízo de R$ 2,571 bilhões em igual intervalo da safra anterior. A receita líquida caiu 9,7%, passando de R$ 66,872 bilhões para R$ 60,392 bilhões na comparação anual. O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 3,151 bilhões, queda de 3,3% em relação aos R$ 3,258 bilhões do terceiro trimestre de 2024/25.

Segundo a empresa, o resultado reflete o menor volume de açúcar e etanol comercializado no segmento EAB e pela retração circunstancial das margens em Distribuição de Combustíveis Argentina, pressionadas pela desvalorização cambial do peso argentino.