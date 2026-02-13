Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço médio de novas moradias na China cai em ritmo mais forte em janeiro

Autor Agência Estado
Agência Estado
O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China teve queda anual de 3,3% em janeiro. O movimento foi mais intenso do que o declínio de 3% de dezembro, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês).

No confronto mensal, o preço médio de novas moradias chinesas em 62 cidades diminuiu 0,37% em janeiro, repetindo a variação de dezembro, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.

China

