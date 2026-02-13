Preço médio de novas moradias na China cai em ritmo mais forte em janeiro

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China teve queda anual de 3,3% em janeiro. O movimento foi mais intenso do que o declínio de 3% de dezembro, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês).

No confronto mensal, o preço médio de novas moradias chinesas em 62 cidades diminuiu 0,37% em janeiro, repetindo a variação de dezembro, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.