Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prazo para declaração de ativos no exterior começa dia 15

Prazo para declaração de ativos no exterior começa dia 15; multas chegam a R$250 mil

A obrigação é voltada para residentes fiscais no Brasil que possuíam bens ou direitos fora do País, acima de um limite financeiro estipulado
Atualizado às Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

O prazo de entrega da DCBE ano-base 2025 inicia neste domingo (15) e vai até as 18h de 5 de abril no site do Banco Central
É obrigatória para residentes com bens ou valores no exterior iguais ou superiores a US$ 1 milhão em 31 de dezembro
Omissão, atrasos ou dados falsos podem gerar multas que podem chegar a R$ 250 mil
Quem possui a partir de US$ 100 milhões deve realizar declarações trimestrais em março, junho e setembro

O Banco Central (BC) inicia neste domingo, 15, o prazo para a entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE), relativa ao ano-base 2025.

A obrigação, conforme o divulgado pelo Governo Federal, é voltada para residentes fiscais no Brasil que possuíam bens ou direitos fora do País, acima de um limite financeiro estipulado, no ano passado.

“Essas informações ajudam o Banco Central a entender o volume de investimento brasileiro no exterior, atender compromissos internacionais de fornecimento de estatísticas macroeconômicas e subsidiam a formulação de política econômica e pesquisa acadêmica”, explica.

Os ativos no Exterior podem ser depósitos, imóveis, participações em empresas e fundos de investimento, títulos de dívida, créditos comerciais, empréstimos e derivativos, entre outros. Confira os detalhes mais abaixo.

O envio das informações deverá ser realizado até às 18h do dia 5 de abril no site do BC no sistema de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). O acesso requer:

  • Pessoas físicas: conta no GOV.BR nível prata ou ouro ou login no sistema
  • Pessoas jurídicas: certificado digital pela conta no GOV.BR ou pelo login do sistema

No site, o contribuinte deverá fornecer informações sobre os ativos, as exportações e os pagamentos realizados a partir do exterior.

 

Leia mais

O que é DCBE e quem precisa realizar a declaração?

De acordo com o Governo Federal, a entrega da DCBE é obrigatória e ocorre para que o BC possa entender o volume de investimento brasileiro no Exterior, atender compromissos internacionais de fornecimento de estatísticas macroeconômicas e subsidiar a formulação de política econômica e pesquisa acadêmica.

A declaração deve ser prestada anualmente, por meio eletrônico, quando, na data-base de 31 de dezembro de cada ano, o total de bens e valores do declarante no exterior for igual ou superior a US$ 1 milhão ou seu equivalente em outras moedas.

Além disso, também há a obrigatoriedade da realização da declaração para quem, nas datas-base de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de cada ano, tenha bens e valores no exterior que totalizem, nessas datas, quantia igual ou superior a US$ 100 milhões.

DCBE: O que acontece com quem não realiza a declaração?

Segundo o manual do contribuinte disponibilizado pelo BC, a ausência de envio ou o preenchimento inadequado da declaração pode gerar penalidades financeiras de até R$ 250 mil. Os atos penalizados são:

  • Efetuar registro ou apresentar declaração em desacordo com os prazos previstos nas respectivas normas/ Multa: 1% do valor sujeito a registro ou declaração, limitado a R$ 25 mil
  • Prestar informações incorretas ou incompletas/ Multa: 2% do valor sujeito a registro ou declaração, limitado a R$ 50 mil
  • Não efetuar registro, não apresentar declaração ou não apresentar documentação comprobatória das informações fornecidas ao Banco Central/ Multa: 5% do valor sujeito a registro ou declaração, limitado a R$ 125 mil
  • Prestar informação falsa em registro ou declaração/ Multa: 10% do valor sujeito a registro ou declaração, limitado a R$ 250 mil

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Banco Central

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar