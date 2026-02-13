Prazo para declaração de ativos no exterior começa dia 15

A declaração deve ser realizada por quem possui bens e valores no exterior num valor igual ou superior a US$ 1 milhão / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Resumo O prazo de entrega da DCBE ano-base 2025 inicia neste domingo (15) e vai até as 18h de 5 de abril no site do Banco Central

É obrigatória para residentes com bens ou valores no exterior iguais ou superiores a US$ 1 milhão em 31 de dezembro

Omissão, atrasos ou dados falsos podem gerar multas que podem chegar a R$ 250 mil

Quem possui a partir de US$ 100 milhões deve realizar declarações trimestrais em março, junho e setembro O Banco Central (BC) inicia neste domingo, 15, o prazo para a entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE), relativa ao ano-base 2025.

A obrigação, conforme o divulgado pelo Governo Federal, é voltada para residentes fiscais no Brasil que possuíam bens ou direitos fora do País, acima de um limite financeiro estipulado, no ano passado. “Essas informações ajudam o Banco Central a entender o volume de investimento brasileiro no exterior, atender compromissos internacionais de fornecimento de estatísticas macroeconômicas e subsidiam a formulação de política econômica e pesquisa acadêmica”, explica. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

Os ativos no Exterior podem ser depósitos, imóveis, participações em empresas e fundos de investimento, títulos de dívida, créditos comerciais, empréstimos e derivativos, entre outros. Confira os detalhes mais abaixo. O envio das informações deverá ser realizado até às 18h do dia 5 de abril no site do BC no sistema de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). O acesso requer: Pessoas físicas: conta no GOV.BR nível prata ou ouro ou login no sistema



Pessoas jurídicas: certificado digital pela conta no GOV.BR ou pelo login do sistema

No site, o contribuinte deverá fornecer informações sobre os ativos, as exportações e os pagamentos realizados a partir do exterior.

A declaração deve ser prestada anualmente, por meio eletrônico, quando, na data-base de 31 de dezembro de cada ano, o total de bens e valores do declarante no exterior for igual ou superior a US$ 1 milhão ou seu equivalente em outras moedas. Além disso, também há a obrigatoriedade da realização da declaração para quem, nas datas-base de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de cada ano, tenha bens e valores no exterior que totalizem, nessas datas, quantia igual ou superior a US$ 100 milhões. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo DCBE: O que acontece com quem não realiza a declaração? Segundo o manual do contribuinte disponibilizado pelo BC, a ausência de envio ou o preenchimento inadequado da declaração pode gerar penalidades financeiras de até R$ 250 mil. Os atos penalizados são: