Números da inflação foram surpreendentes, exceto para mim. Preços estão em queda, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os números da inflação divulgados nesta sexta-feira, 13, foram surpreendentes, exceto para ele mesmo. Em declaração a repórteres, o republicano disse que os preços ao consumidor estão caindo no país, que está de "volta aos trilhos" após ter a "pior inflação".

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em janeiro ante dezembro. Na comparação anual, o CPI avançou 2,4% em janeiro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para janeiro alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 2,5%, respectivamente.

