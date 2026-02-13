Nos EUA, Bessent diz que audiências de Warsh no Senado devem avançar apesar de resistência

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as audiências no Senado sobre a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) devem prosseguir, apesar da resistência de parlamentares. Segundo ele, "de acordo com meu entendimento, as audiências sobre Warsh no Senado prosseguirão". Bessent acrescentou, em entrevista à CNBC, que conversou com senadores republicanos na terça-feira, 10, sobre o processo de aprovação.

Reconheceu, contudo, que o senador republicano Thom Tillis quer adiar qualquer votação. Tillis tem dito que barrará indicações do presidente dos EUA, Donald Trump, à presidência do Fed enquanto não forem encerradas investigações do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) envolvendo o atual comandante do Fed, Jerome Powell, e um processo contra a diretora Lisa Cook na Suprema Corte.