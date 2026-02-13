Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, Bessent diz que audiências de Warsh no Senado devem avançar apesar de resistência

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as audiências no Senado sobre a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) devem prosseguir, apesar da resistência de parlamentares. Segundo ele, "de acordo com meu entendimento, as audiências sobre Warsh no Senado prosseguirão". Bessent acrescentou, em entrevista à CNBC, que conversou com senadores republicanos na terça-feira, 10, sobre o processo de aprovação.

Reconheceu, contudo, que o senador republicano Thom Tillis quer adiar qualquer votação. Tillis tem dito que barrará indicações do presidente dos EUA, Donald Trump, à presidência do Fed enquanto não forem encerradas investigações do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) envolvendo o atual comandante do Fed, Jerome Powell, e um processo contra a diretora Lisa Cook na Suprema Corte.

Bessent também afirmou que o governo "não tem influência" em casos envolvendo o Fed.

A indicação ao comando do Fed ganhou contornos de impasse bipartidário no Senado logo após o anúncio do nome de Warsh por Trump. A democrata Elizabeth Warren e Tillis lideraram o movimento que condiciona o avanço do nome à retirada de investigações do DoJ contra a cúpula do banco central. Ambos têm defendido a preservação da independência do Fed diante do governo Trump.

Tillis afirmou, no dia da indicação, que Warsh é qualificado, mas declarou que se oporá à confirmação de qualquer indicado ao Fed enquanto a investigação contra Powell não for "totalmente e transparentemente resolvida". Já Warren classificou a indicação como parte de uma tentativa de Trump de ampliar influência sobre o banco central e defendeu que republicanos não avancem com a nomeação enquanto persistirem as apurações.

