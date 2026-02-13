NatWest supera expectativas de lucro e receita no 4º trimestre

O NatWest Group divulgou nesta sexta-feira (13) que obteve, no quarto trimestre de 2025, lucro antes de impostos de 1,94 bilhão de libras e receita de 4,32 bilhões de libras, números que superaram as expectativas de analistas, segundo consenso fornecido pelo próprio banco britânico.

Em todo o ano de 2025, o NatWest garantiu lucro antes de impostos de 7,7 bilhões de libras, 24% maior que o do ano anterior.