MME: não atualizar parâmetros poderia reduzir atratividade do certame ou comprometer resultado

O Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou nesta sexta-feira, 13, que atualizou os preços-teto do Leilão de Reserva de Capacidade previsto para março após "processo institucional de escuta, contribuições e avaliações técnicas criteriosas". Segundo o MME, caso não fizesse a atualização, poderia haver "distorções, reduzir a atratividade do certame ou até comprometer seu resultado, cujo impacto se traduz num patamar de preços maiores do que estamos tratando neste leilão".

Os preços novos foram enviados à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na noite de quinta-feira, 12, e aprovados pela diretoria da agência reguladora na manhã desta sexta-feira.