Ministro celebra aprovação de acordo Mercosul-UE na Câmara dos Deputados da Argentina

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o acordo da União Europeia com o Mercosul, no que o ministro das Relações Exteriores do país, Pablo Quirno, chamou de "ótima notícia que nos permitirá avançar rapidamente na próxima semana no Senado para sua aprovação final". Em postagens na rede social X, o chanceler postou também uma foto junto da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma ocasião na qual disse que ambos discutiram o progresso do acordo, que "hoje recebeu aprovação preliminar no Congresso".

O texto passou com 203 votos a favor e 42 contrários, além de quatro abstenções, com votos tanto de parlamentares do governo libertário quanto da oposição peronista.