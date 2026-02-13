Membro do Conselho do BoJ sinaliza que meta de inflação no Japão está próxima de ser cumprida

Membro do Conselho do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Naoki Tamura afirmou que o cumprimento da meta de inflação de 2% no país poderá ser declarado durante a primavera do Hemisfério Norte deste ano, caso se confirme um terceiro ano consecutivo de alta salarial consistente com o objetivo da autoridade monetária. Segundo ele, a inflação japonesa vem se tornando mais "endógena e persistente".

Para o dirigente, o mecanismo buscado pelo BoJ - no qual salários e preços sobem moderadamente em interação - "tem sido mantido". Nesse contexto, Tamura disse, em discurso nesta sexta-feira, ser "bastante possível que, já nesta primavera, a meta de estabilidade de preços de 2% possa ser considerada alcançada", se houver confiança suficiente na força dos reajustes salariais de 2026.