Inflação nos EUA precisa voltar à meta antes de novos cortes nos juros, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta sexta-feira, 13, que a inflação dos EUA ainda precisa convergir à meta de 2% do BC dos Estados Unidos para que o Comitê Geral do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) volte a cortar a taxa de juros.

"Tivemos PIB forte nos últimos anos e seria bom manter esse ritmo", disse Goolsbee em entrevista ao Yahoo Finance, para logo após reforçar a importância dos gastos dos consumidores no crescimento da economia, o que para ele não significa necessariamente o impulso da inteligência artificial (IA). "Os juros podem cair, mas antes precisamos ver progresso na inflação. Atualmente ela está mais próxima dos 3%, o que é inaceitável."