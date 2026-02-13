Governo orienta consumidores sobre procedência e registro na compra de bebidas

Governo orienta consumidores sobre procedência e registro na compra de bebidasProdutos devem ter origem comprovada e informações claras no rótulo, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária
Resumo
É essencial verificar o número de registro no Mapa, obrigatório para bebidas produzidas e vendidas no Brasil
O rótulo deve conter identificação completa do fabricante e informações em português (incluindo contrarrótulo em importados)
Deve-se conferir a integridade da embalagem e desconfiar de rótulos rasurados, violados ou com dados inconsistentes
Bebidas registradas seguem normas de qualidade, boas práticas de fabricação e permitem rastreabilidade
Em caso de suspeita, não consumir o produto e registrar denúncia na plataforma Fala.BR
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) fez uma série de orientações ao consumidor que vai brincar o Carnaval e consumir bebidas alcoólicas.
Para a Pasta é fundamental redobrar a atenção na hora da compra, principalmente com relação ao registro da bebida que garante a origem do produto e traz informações claras sobre ele no rótulo.
O que deve ser observado
Entre os principais pontos a serem verificados pelo consumidor encontram-se:
1. O número de registro; uma vez que toda bebida produzida e comercializada no Brasil precisa ter registro obrigatório no Ministério da Agricultura e Pecuária. O número deve constar no rótulo, de forma legível.
2. Identificação do fabricante; já que o rótulo deve trazer o nome empresarial e a identificação completa do fabricante. Produtos sem identificação clara de origem não oferecem garantia de procedência.
3. Informações em português; uma vez que todas as informações obrigatórias devem estar escritas em português. No caso de produtos importados, é obrigatório que a embalagem contenha contrarrótulo em português, com a identificação do importador e o número de registro do importador no Ministério da Agricultura e Pecuária.
4. Integridade do rótulo e da embalagem; deve-se desconfiar de produtos com rótulos rasurados, apagados ou incompletos; embalagens violadas; e informações inconsistentes ou de difícil leitura.
Por que esses pontos são importantes?
Porque bebidas registradas são produzidas por estabelecimentos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e seguem normas que asseguram:
- Controle de qualidade;
- Atendimento ao Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ);
- Boas práticas de fabricação;
- Rastreabilidade do produto.
Vale lembrar que bebidas falsificadas, adulteradas ou sem registro não oferecem garantia quanto à composição ou à procedência e podem representar risco à saúde.
Leia mais
O que fazer quando encontrar bebida suspeita?
Caso o consumidor identifique produto irregular ou com indícios de falsificação, a orientação é:
- Não consumir a bebida;
- Registrar denúncia na plataforma oficial do Governo Federal (Fala.BR): https://falabr.cgu.gov.br/web/home
O Ministério da Agricultura e Pecuária lembra, por fim, que a colaboração do consumidor é fundamental para fortalecer a fiscalização e combater a circulação de bebidas irregulares.