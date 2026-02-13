Governo orienta consumidores sobre procedência e registro na compra de bebidas

É fundamental conferir os rótulos das bebidas para garantir a segurança do consumidor / Crédito: FCO FONTENELE

Resumo O Ministério da Agricultura e Pecuária orienta consumidores no Carnaval a redobrar a atenção ao comprar bebidas alcoólicas



É essencial verificar o número de registro no Mapa, obrigatório para bebidas produzidas e vendidas no Brasil



O rótulo deve conter identificação completa do fabricante e informações em português (incluindo contrarrótulo em importados)



Deve-se conferir a integridade da embalagem e desconfiar de rótulos rasurados, violados ou com dados inconsistentes



Bebidas registradas seguem normas de qualidade, boas práticas de fabricação e permitem rastreabilidade



Em caso de suspeita, não consumir o produto e registrar denúncia na plataforma Fala.BR O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) fez uma série de orientações ao consumidor que vai brincar o Carnaval e consumir bebidas alcoólicas.

Para a Pasta é fundamental redobrar a atenção na hora da compra, principalmente com relação ao registro da bebida que garante a origem do produto e traz informações claras sobre ele no rótulo.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO O que deve ser observado Entre os principais pontos a serem verificados pelo consumidor encontram-se: 1. O número de registro; uma vez que toda bebida produzida e comercializada no Brasil precisa ter registro obrigatório no Ministério da Agricultura e Pecuária. O número deve constar no rótulo, de forma legível. 2. Identificação do fabricante; já que o rótulo deve trazer o nome empresarial e a identificação completa do fabricante. Produtos sem identificação clara de origem não oferecem garantia de procedência.

3. Informações em português; uma vez que todas as informações obrigatórias devem estar escritas em português. No caso de produtos importados, é obrigatório que a embalagem contenha contrarrótulo em português, com a identificação do importador e o número de registro do importador no Ministério da Agricultura e Pecuária. 4. Integridade do rótulo e da embalagem; deve-se desconfiar de produtos com rótulos rasurados, apagados ou incompletos; embalagens violadas; e informações inconsistentes ou de difícil leitura. Por que esses pontos são importantes? Porque bebidas registradas são produzidas por estabelecimentos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e seguem normas que asseguram:


