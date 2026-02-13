Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo orienta consumidores sobre procedência e registro na compra de bebidas

Produtos devem ter origem comprovada e informações claras no rótulo, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária
Resumo

O Ministério da Agricultura e Pecuária orienta consumidores no Carnaval a redobrar a atenção ao comprar bebidas alcoólicas

É essencial verificar o número de registro no Mapa, obrigatório para bebidas produzidas e vendidas no Brasil

O rótulo deve conter identificação completa do fabricante e informações em português (incluindo contrarrótulo em importados)

Deve-se conferir a integridade da embalagem e desconfiar de rótulos rasurados, violados ou com dados inconsistentes

Bebidas registradas seguem normas de qualidade, boas práticas de fabricação e permitem rastreabilidade

Em caso de suspeita, não consumir o produto e registrar denúncia na plataforma Fala.BR

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) fez uma série de orientações ao consumidor que vai brincar o Carnaval e consumir bebidas alcoólicas.

Para a Pasta é fundamental redobrar a atenção na hora da compra, principalmente com relação ao registro da bebida que garante a origem do produto e traz informações claras sobre ele no rótulo.

O que deve ser observado

Entre os principais pontos a serem verificados pelo consumidor encontram-se:

1. O número de registro; uma vez que toda bebida produzida e comercializada no Brasil precisa ter registro obrigatório no Ministério da Agricultura e Pecuária. O número deve constar no rótulo, de forma legível.

2. Identificação do fabricante; já que o rótulo deve trazer o nome empresarial e a identificação completa do fabricante. Produtos sem identificação clara de origem não oferecem garantia de procedência.

3. Informações em português; uma vez que todas as informações obrigatórias devem estar escritas em português. No caso de produtos importados, é obrigatório que a embalagem contenha contrarrótulo em português, com a identificação do importador e o número de registro do importador no Ministério da Agricultura e Pecuária.

4. Integridade do rótulo e da embalagem; deve-se desconfiar de produtos com rótulos rasurados, apagados ou incompletos; embalagens violadas; e informações inconsistentes ou de difícil leitura.

Por que esses pontos são importantes?

Porque bebidas registradas são produzidas por estabelecimentos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e seguem normas que asseguram:

  • Controle de qualidade;
  • Atendimento ao Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ);
  • Boas práticas de fabricação;
  • Rastreabilidade do produto.

Vale lembrar que bebidas falsificadas, adulteradas ou sem registro não oferecem garantia quanto à composição ou à procedência e podem representar risco à saúde.

Leia mais

O que fazer quando encontrar bebida suspeita?

Caso o consumidor identifique produto irregular ou com indícios de falsificação, a orientação é:

O Ministério da Agricultura e Pecuária lembra, por fim, que a colaboração do consumidor é fundamental para fortalecer a fiscalização e combater a circulação de bebidas irregulares.

