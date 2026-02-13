FGV: IGP-10 de fevereiro cai 0,42% ante janeiro e fica abaixo das projeções

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) caiu 0,42% em fevereiro, após alta de 0,29% em janeiro, divulgou nesta sexta-feira, 13, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de estabilidade (0,0%), com intervalo entre uma queda de 0,31% a alta de 0,11%.

O indicador acumulou queda de 0,13% no ano de 2025 e recuo de 2,25% em 12 meses.