FGV: altas em materiais e mão de obra sustentam inflação da construção no IGP-10 de fevereiro

Os aumentos nos custos tanto dos materiais quanto da mão de obra sustentaram a inflação da construção dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de fevereiro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) registrou alta de 0,47% em fevereiro, igual à taxa observada em janeiro.