Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,69%
Pontos: 186.464,30
Máxima estável: 187.766 pontos
Mínima de -2,19% : 183.662 pontos
Volume: R$ 33,5 bilhões
Variação em 2026: 15,73%
Variação no mês: 2,81%
Dow Jones: +0,1%
Pontos: 49.500,93
Nasdaq: -0,22%
Pontos: 22.546,67
Ibovespa Futuro: -0,7%
Pontos: 186.600
Máxima (pontos): 187.490
Mínima (pontos): 183.770
BLUE CHIPS
Itaú Unibanco PN
Preço: R$ 47,77
Variação: -0,97%
Petrobras PN
Preço: R$ 36,89
Variação: -0,59%
Bradesco PN
Preço: R$ 20,97
Variação: -1,22%
Ambev ON
Preço: R$ 16,35
Variação: -1,03%
Petrobras ON
Preço: R$ 39,70
Variação: -0,23%
Vale ON
Preço: R$ 87,03
Variação: -2,47%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,80
Variação: -0,63%
Itausa PN
Preço: R$ 14,60
Variação: -0,48%
JBS ON
Preço: R$ 83,22
Variação: +1,74%
Global 40
Cotação: 708,279 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2289
Venda: R$ 5,2299
Variação: +0,57%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,36
Venda: R$ 5,46
Variação: -0,05%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2282
Venda: R$ 5,2288
Variação: +1,19%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2900
Venda: R$ 5,4170
Variação: -0,24%
- Dólar Futuro (março)
Cotação: R$ 5,2310
Variação: +0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1871 (às 18h38)
Venda: US$ 1,1871 (às 18h38)
Variação: +0,02%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2050
Venda: R$ 6,2050
Variação: +0,53%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3300
Venda: R$ 6,4440
Variação: -0,32%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,80% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.046,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Cotação: US$ 5.046,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,98%