Faturamento da indústria de massas, pães e biscoitos em 2025 cresce 3,2%, a R$ 70,5 bi

O setor representado pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães Industrializados (Abimapi) registrou faturamento de R$ 70,5 bilhões em 2025, uma alta de 3,2% sobre o ano anterior. Segundo dados da NielsenIQ, a cesta de produtos da entidade atingiu 99,7% de penetração nos domicílios do País. O volume total comercializado foi de 4 milhões de toneladas, registrando retração de 2,1% no período.

Em comunicado, a Abimapi informa que os biscoitos lideram o faturamento com R$ 34,1 bilhões, seguidos pelos pães industrializados, que atingiram R$ 16,5 bilhões e cresceram 6% em valor. As massas alimentícias geraram R$ 15,5 bilhões, enquanto o segmento de bolos e misturas para bolos somou R$ 4,4 bilhões.