Emgepron: déficit primário de R$ 17,797 bi em 2026 reflete investimentos, não prejuízo

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) afirma, por meio de nota, que o déficit primário de R$ 17,797 bilhões previsto para 2026 - o maior entre as estatais federais - decorre "exclusivamente de investimentos estratégicos", e não de prejuízos. A previsão de déficit foi divulgada pelo governo na quinta-feira, 12, no primeiro decreto de programação orçamentária e financeira do ano.

Segundo a nota, a Emgepron recebeu capitalização de R$ 10,25 bilhões via Orçamento da União entre 2017 e 2019 para construir cinco navios para a Marinha. Esses recursos tiveram impacto positivo nos resultados da estatal.