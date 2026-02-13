Dólar vai a R$ 5,2299 com ajustes antes do Carnaval e sobe 0,18% na semana

O dólar apresentou alta firme nesta sexta-feira, 13, em meio a um aparente movimento de ajustes técnicos e realização de lucros antes do feriado de Carnaval. Operadores não descartam a possibilidade de saída de recursos estrangeiros da bolsa doméstica, em dia de baixa de quase 1% do Ibovespa, e menor apetite global ao risco. Pela manhã, no momento de maior estresse no exterior, o dólar se aproximou do nível de R$ 5,25 ao registrar máxima de R$ 5,2495. Ao longo da tarde, com a melhora do humor lá fora, virada do petróleo para o campo positivo e redução das perdas na B3, a moeda americana passou a rondar os R$ 5,22.

No fim das negociações, o dólar à vista subia 0,57%, a R$ 5,2299. Com alta nas duas últimas sessões, a divisa encerra a semana com valorização de 0,18%. As perdas em fevereiro são de 0,34%, depois de recuo de 4,40% em janeiro - maior queda mensal desde junho de 2025 (4,99%). No ano, a baixa é de 4,72%%.

"Tivemos uma pequena realização de lucros nos dois últimos dias. É um movimento que não sinaliza qualquer mudança de tendência para o comportamento do câmbio", afirma o economista do Grupo CVPAR Marcelo Fonseca, que vê continuidade do movimento global de rotação de carteiras favorável a ativos de países emergentes. "A bolsa brasileira é uma das que mais subiram entre as mais líquidas e os juros futuros já recuaram bastante. Daqui para frente, esse movimento global tende a beneficiar mais o câmbio e as NTN-Bs", acrescenta Fonseca, em referência a uma possível valorização dos títulos públicos atrelados à inflação. Depois do payroll de janeiro acima do esperado, a inflação ao consumidor nos EUA veio praticamente em linha com as expectativas. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,2% em janeiro, abaixo da mediana de Projeções Broadcast (0,3%). Já o núcleo do CPI - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu 0,3%, de acordo com o esperado.

Na esteira dos números do CPI, o índice DXY - que mede a variação do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - operou ao redor da estabilidade ao longo do dia, pouco abaixo dos 97,000 pontos. O Dollar Index recua cerca de 0,80% na semana, período marcado por perdas de mais de 2,5% do iene, diante da expectativa de expansão fiscal no Japão com vitória do partido da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições legislativas japonesas. "Os dados de janeiro, embora ligeiramente melhores do que o esperado, não alteram o plano de voo do Federal Reserve", afirma o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, para quem o BC americano deve "manter uma postura prudente", diante de "um mercado de trabalho que permanece equilibrado e ainda relativamente resiliente". Ferramenta de monitoramento do CME Group mostrou leve alta das chances de corte de juros pelo Federal Reserve em junho, para a casa de 68%. As apostas para o afrouxamento monetário total neste ano se dividem, grosso modo, entre 50 e 75 pontos-base.