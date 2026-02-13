CPI dos EUA sobe 0,2% em janeiro ante dezembro e taxa anual avança 2,4%

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 2,4% em janeiro.

Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para janeiro alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 2,5%, respectivamente.