China: novos empréstimos saltam em janeiro, mas ficam abaixo do esperado

O volume de novos empréstimos liberados pelos bancos da China deu um salto significativo em janeiro, mas ficou abaixo do esperado.

Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 4,71 trilhões de yuans (cerca de US$ 681,7 bilhões) no primeiro mês de 2026, bem acima dos 910 bilhões de yuans de dezembro.